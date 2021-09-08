مال وأعمال

المطورون يطالبون بتوسيع نطاق المبادرات التمويلية وتدشين جهة موحدة لكافة أطراف السوق

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بكر بهجت _ أكد المطورون العقاريون أن ملف التمويل يمثل المحور الرئيسي الذي يجب أن ترتكز عليه كافة التحركات التي تتم بالسوق العقارية خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أن المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل البنك المركزي المصري بات لها دور رئيسي في تنشيط السوق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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