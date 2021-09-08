بكر بهجت _ أكد المطورون العقاريون أن ملف التمويل يمثل المحور الرئيسي الذي يجب أن ترتكز عليه كافة التحركات التي تتم بالسوق العقارية خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أن المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل البنك المركزي المصري بات لها دور رئيسي في تنشيط السوق. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المطورون يطالبون بتوسيع نطاق المبادرات التمويلية وتدشين جهة موحدة لكافة أطراف السوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.