البورصة توقع التزام مالي بقيمة 200 ألف جنيه على شركة سبيد ميديكال

رنا ممدوح _ قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية اليوم توقيع التزام مالي على شركة سبيد ميديكال قدره 200 ألف جنيه، على أن يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بالقرار.

وأوضحت البورصة في بيان، إن لجنة القيد قررت إعادة عرض موقف الشركة عليها في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنص المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على الآتي :” تلتزم كل شركة تواجه أحداثا يترتب عليها معلومات جوهرية وفقا التعريف الوارد بالبند ب من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة لنشرها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة، على أن يتم الإفصاح في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث فورا أو قبل أو جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الاحداث”.