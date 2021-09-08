مال وأعمال

برايم فينتك واندورس يعلنان عن تغييرات في إدارتهما

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة برايم فينتك، عن تعيين فادي رفلة في منصب العضو المنتدب للشركة ابتداء من أول سبتمبر الجاري.

وقالت الشركة في بيان، أن رفلة قضى عام في شركة اندورس كرئيسا لقطاع التطوير الرقمي والتكنولوجيا.

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وأشارت إلى أن المخطط الحالي يقضي بتحول برايم فينتك إلى مركز لتطوير التكنولوجيا المالية بالمجموعة.

وأعلنت برايم فينتك أن اندورس التابعة لها شهدت تغييرات أيضا في إدارتها، فرحلت مرفت عريان المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وأعلنت عن تعيين شيرين الطاهر عضوا منتدبا لشركة اندورس بعد عام كرئيسا لقطاع المخاطر بالشركة لتقود الشركة في المرحلة القادمة مع دخول الشركة في عامها الثاني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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