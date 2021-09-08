سبيد ميديكال تفصح عن آخر مستجدات صفقة الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة سبيد ميديكال عن تقديم عرض زيادة في سعر صفقة الاستحواذ على مستشفي الصفوة الجديدة على البائعين تساوي فائدة على إجمالي مبلغ قيمة المستشفي البالغة 185 مليون جنيه ( علما أن قيمة الاستحواذ 92.5 مليون جنيه).

وأرجعت الشركة ذلك خلال بيان ردا على استفسار البورصة بخصوص آخر مستجدات صفقة الاستحواذ على مستشفي الصفوة الجديدة، إلى تأخر موافقات وزارة الصحة على اصدار اي موافقات لاي عملية شراء لاي وحدات طبية حتى تاريخه، وورود شكاوي من البائعين بسبب تأخر إتمام الصفقة.

وقالت إن قيمة الصفقة محسوبة طبقا للفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عن مدة الانتظار التي استمرت من أول شهر مارس 2021 حتى إتمام الصفقة.

وبحسب البيان، تم إبلاغ ممثل البائعين بذلك وبالفعل تم سداد مبلغ 4 مليون جنيه في 2 يونيو الماضي على سبيل توقيع الطرف البائع على ملحق مد أجل تنفيذ الصفقة.

وأوضحت، أن الشركة تقوم حاليا بمحاولات حثيثة للحصول على موافقة وزارة الصحة لمعاودة الاتصالات بالبائعين لإتمام الصفقة نظرا لانتهاء مدة أجل تنفيذ الصفقة في 18 يوليو الماضي.