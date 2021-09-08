سي ان بي سي: تمويل جزء من صفقة أنابيب أرامكو عبر إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار

قال مصدر في قطاع النفط لـ CNBC عربية، إن تحالف المستثمرين الذي استحوذ على أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو بصدد تمويل الجزء الأخير من الصفقة عبر إصدار سندات تقترب قيمتها من نحو 4 مليارات دولار.

وأضاف المصدر أن الجزء الأخر من الصفقة كان قد تم تمويله باستخدام قرض بلغت قيمته نحو 10.5 مليارات دولار.

وتوقع المصدر اتمام الصفقة في الربع الأخير من العام الجاري.