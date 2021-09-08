مال وأعمال

طلبات مصر توقع شراكة مع غبور لإتاحة شراء الدراجات بالتقسيط للكباتن

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محمد مصطفى _ كشفت هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، المملوكة لمجموعة دليفري هيرو الألمانية، عن وجود شراكة مع غبور لإتاحة شراء الدراجات البخارية للطيارين، بالتقسيط.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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