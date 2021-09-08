هيلميريتش آند باين الأمريكية تستثمر 100 مليون دولار في طرح أدنوك للحفر

– قالت هيلميريتش اند باين وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان مشترك إن الشركة الأمريكية المتخصصة في تقنيات وحلول حفر آبار النفط والغاز ستستثمر 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي لوحدة الحفر التابعة لأدنوك.

وقالت أدنوك وهيلميريتش اند باين في البيان إن الاستثمار الرئيسي لهيلميريتش اند باين سيكون بسعر الطرح العام الأولي وسيخضع لتجميد مدته ثلاث سنوات.

وقالت الشركتان إن الصفقة جزء من تحالف استراتيجي سيشهد أيضا حصول أدنوك للحفر على ثماني منصات حفر برية من هيلميريتش اند باين مقابل 86.5 مليون دولار.

وأعلنت أدنوك، التي توفر ما يقرب من ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي على النفط، في وقت سابق هذا الأسبوع عن نيتها طرح 7.5 بالمئة في أدنوك للحفر من خلال طرح عام أولي وإدراج لاحق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويضطلع بنك الاستثمار موليس آند كو بدور المستشار المالي الحصري لأدنوك، في حين يضطلع مورجان ستانلي آند كو بدور المستشار المالي الحصري لهيلميريتش آند باين.