البورصة المصرية تقاوم مبيعات المؤسسات وتصعد 0.41% ختام التعاملات

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.41%، وأغلق عند مستوى 11135 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر انخفاضا بنسبة 0.06%، وأغلق عند مستوى 46.75 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.63% و 0.58% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 1.396.450 مليار جنيه، على 187 شركة من خلال 47.505 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل تراجع 72 بينما لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي 4.577 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 11.856 مليون جنيه، مقابل7.279 مليون جنيه صافي شراء من الافراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.043 مليون جنيه، منها 1.567 مليون جنيه للأفراد، و476.271 ألف جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.620 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 75.980 مليون جنيه، مقابل 69.359 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 55.1 66.12 20 العامة لصناعة الورق – راكتا 10.77 12.92 19.96 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.601 1.778 11.06 تعليم لخدمات الإدارة 4.76 5.150 8.19 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.194 1.281 7.29

الأسهم الأكثر انخفاضا