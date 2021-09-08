المجموعة المصرية العقارية تقلص حصتها في رواد السياحة إلى 2.08%

رنا ممدوح _ قلصت المجموعة المصرية العقارية حصتها في رأسمال شركة رواد السياحة لتصبح 2.0823% بدلا من 5.1438%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجموعة المصرية العقارية باعت 530 ألف سهم من أسهم رواد السياحة مقابل 28.996 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 54.71 جنيه للسهم ، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي : – تارجيت للاستثمار العقاري 5.7912% – عبد اللطيف محجوب 3.8493% – على محجوب 4.1269%

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