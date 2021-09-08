وزير المالية: الدولة تخطط للاعتماد على القطاع الخاص لجذب المستثمرين وتوفير فرص العمل

إسلام فضل _ قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة لديها خطة للاعتماد بشكل كامل علي القطاع الخاص خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلي أن ذلك الاعتماد سيوفر المزيد من الوظائف للشباب.

وأضاف معيط، في كلمته بالجلسة الثانية لمنتدي مصر للتعاون الدولي، بعنوان تعزيز القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، أن الدولة تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات للنهوض بالقطاع الخاص مرة اخري.

وأشار إلي أن بعد عام 2011 حدثت العديد من المشاكل أبرزها؛ الغاز والطرق والبنية التحتية والامان، موضحًا أن تلك العوامل اثرت كثيرا في خروج المستثمرين الأجانب.

وذكر أن الدولة تحركت بشكل تدريجي السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص، وذلك لخلق بيئة للاعمال واللاستثمار تسهم في جذب رؤوس أموال جديدة داخل السوق المصرية.

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.