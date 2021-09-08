طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو

– انخفض عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو ، متأثرا بتراجع نشاط إعادة التمويل وطلبات الشراء حيث ظلت معدلات الرهن العقاري دون تغيير.

وقالت جمعية المصرفيين للرهن العقاري (MBA) اليوم الأربعاء، إن مؤشر السوق المركب المعدل موسميا لتتبع طلبات الرهن العقاري انخفض بنسبة 1.9 % عن الأسبوع السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.8 ٪ في طلبات إعادة تمويل القروض الحالية في الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر.

ولم يتغير متوسط سعر الفائدة على عقود الرهن العقاري التقليدية لمدة 30 عامًا عند 3.03%.

وبعد أن سجلت أدنى مستوياتها القياسية دون 2.9% في نهاية العام الماضي ، ارتفعت معدلات الرهن العقاري في الجزء الأول من هذا العام وبلغت ذروتها في الربيع.

كانت المعدلات تنجرف إلى الأسفل منذ ذلك الحين، حيث تم تخفيضها إلى حد كبير من قبل إجراءات التحفيز غير العادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تهدف إلى مساعدة الاقتصاد على الانتعاش من جائحة كورونا.

وقال مايك فراتانتوني ، نائب رئيس ماجستير إدارة الأعمال وكبير الاقتصاديين: “حجم إعادة التمويل كان معتدلاً ، في حين أن حجم الشراء لا يزال أقل من المتوقع نظرًا لقلة المنازل في السوق”.

وتوقع أن يؤدي المزيد من التحسينات إلى تقليص مشتريات الفيدرالي الأمريكي بحلول نهاية العام ، وهو ما من شأنه أن يضع بعض الضغط التصاعدي على معدلات الرهن العقاري.