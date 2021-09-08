تارجيت للاستثمار تقلص حصتها في المجموعة المصرية العقارية إلى 8.5%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية حصتها في رأسمال المجموعة المصرية العقارية لتصبح 8.4981% بدلا من 10.5487%.
وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار باعت 8.202 مليون سهم مقابل 62.027 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 7.5621 جنيه للسهم الواحد، وقامت كلا من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية وشركة برايم لتداول الأوراق المالية، بدور منفذي الصفقة.
وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم : 6.0383% للمساهم على محجوب.
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