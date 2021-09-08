دراية المالية تبيع 2.82% من حصتها في الأولى للاستثمار

رنا ممدوح _ قلصت شركة دراية المالية حصتها في رأسمال شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية لتصبح 2.8% بدلا من 5.62%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن دراية المالية باعت 193.690 ألف سهم من أسهم الأولى لللاستثمار مقابل 1.031 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 5.33 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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