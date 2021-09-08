مال وأعمال

جراند انفستمنت القابضة: العضو المنتدب قلص حصته إلى 3.4%

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رنا ممدوح _ قلص امير عبد الوهاب خضر العضو المنتدب لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية حصته في رأس المال لتصبح 3.423% بدلا من 5.217%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن خضر باع 140 ألف سهم من أسهم جراند انفستمنت القابضة مقابل 1.676 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر البيع 11.977 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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