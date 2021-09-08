الأوروبي لإعادة الإعمار: 75% من مواردنا موجهة للقطاع الخاص

إسلام فضل _ قال ألاين بيلوكس نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك لديه التزام بتكريس 75% من موارده للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية.

وشدد “بيلوكس” ، خلال كلمته بالجلسة الثالثة لمنتدى مصر للتعاون الدولي، بعنوان تعزيز القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، على ضرورة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة خلال المرحلة الراهنة.

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، إضافة إلى رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.