بريطانيا تفقد مكانتها كواحدة من أكبر عشرة شركاء تجاريين لألمانيا

– دخلت بريطانيا إلى طريق فقد مكانتها كواحدة من أكبر عشرة شركاء تجاريين لألمانيا هذا العام للمرة الأولى منذ 1950 ، بعدما دفعت الحواجز التجارية المتعلقة ببريكست الشركات في أكبر اقتصادات أوروبا للبحث عن أعمال في مكان آخر.

غادرت المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 ، بعد أكثر من أربع سنوات من الجدل حول شروط التخارج والتي بدأت خلالها الشركات الألمانية بالفعل في كبح العلاقات مع بريطانيا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي ، التي اطلعت عليها ، أن الواردات الألمانية من بريطانيا انخفضت في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على أساس سنوي بنحو 11% إلى 16.1 مليار يورو (19.0 مليار دولار).

في حين ارتفعت الصادرات الألمانية إلى بريطانيا بنسبة 2.6% لتصل إلى 32.1 مليار يورو ، ولم يمنع ذلك حدوث تراجع في التجارة الثنائية ، بنسبة 2.3٪ إلى 48.2 مليار يورو – مما دفع بريطانيا إلى المركز الحادي عشر من المركز التاسع ، ومن المركز الخامس قبل أن تصوت على مغادرة الاتحاد الأوروبي. في عام 2016.

وأظهر استطلاع أجري في ديسمبر 2020 لاتحاد التجارة الألماني BGA أن واحدة من كل خمس شركات تعيد تنظيم سلاسل التوريد لاستبدال الموردين البريطانيين بآخرين في الاتحاد الأوروبي.

وقال مايكل شميدت ، رئيس غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا ، إن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحًا ، على الرغم من أن الشركات البريطانية كانت أسوأ حالًا ، مما يجعل أي تحول قبل نهاية هذا العام غير مرجح.

أضاف شميت لرويترز أن المزيد والمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوقف عن التجارة في بريطانيا بسبب هذه العقبات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفت أن الانخفاض الحاد في النصف الأول كان مدفوعًا أيضًا بتأثيرات السحب قبل أن تبدأ العقبات الجديدة ، مثل الضوابط الجمركية ، في يناير.

وقال “العديد من الشركات توقعت المشاكل … لذا قررت سحب الواردات من خلال زيادة المخزونات”.

وأظهر تحليل البيانات أن الواردات الألمانية من المنتجات الزراعية البريطانية تراجعت بأكثر من 80٪ في الأشهر الستة الأولى بينما انخفضت واردات المنتجات الصيدلانية إلى النصف تقريبًا.

وقال شميت: “لا تستطيع العديد من الشركات الصغيرة ببساطة تحمل العبء الإضافي المتمثل في مواكبة كافة القواعد الجمركية والامتثال لها ، مثل الشهادات الصحية للجبن والمنتجات الطازجة الأخرى”.

ونوه أن الحقائق التجارية الجديدة أضرت بالشركات البريطانية أكثر من الشركات الألمانية ، التي كانت معتادة أكثر على التعامل مع أنظمة جمركية مختلفة في جميع أنحاء العالم حيث كان العديد منهم يصدرون إلى دول غير أوروبية مختلفة منذ عقود.

وقال شميدت “الصورة مختلفة في بريطانيا” مضيفا أن كثيرا من الشركات الصغيرة هناك كانت تصدر بشكل رئيسي إلى الاتحاد الأوروبي لذا كان عليها أن تبدأ من الصفر عندما تواجه ضوابط جمركية جديدة.

أضاف: “بالنسبة للعديد من الشركات البريطانية الصغيرة ، كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني فقدان الوصول إلى أهم أسواق تصديرها … الأمر أشبه بإطلاق النار على نفسك. وهذا يفسر سبب سقوط الواردات الألمانية من بريطانيا الآن.”

وأعرب عن أمله في أن يكون بعض التراجع مؤقتًا. فعادة ما تكون الشركات في وضع جيد للتكيف بسرعة – لكن هذا يحتاج إلى وقت.