الصندوق العربى للإنماء يضخ تمويلات بقيمة 36.5 مليار دولار في 17 دولة

إسلام فضل _ قال بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن الصندوق قام منذ إنشائه فى 1974 حتى الآن بضخ تمويلات بقيمة 36.5 مليار دولار لنحو 596 مشروع فى 17 دولة.

وأضاف في كلمته بالجلسة الثانية لمنتدي مصر للتعاون الدولي، بعنوان تعزيز القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، أن الدول العربية تحتاج لمساعدة المؤسسات الدولية ، والا ستحتاج الى سموات طويلة ليعود اقتصادها الى ما قبل جائحة كورونا.

وأكد أنه يجب التوجه إلي حلول شاملة وجذرية ومشروعات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والقضاء على الفقر، منوهًا انه يجب زيادة دور القطاع الخاص ومساهماته نظرا لكفائته فى الادارة وتحسين الانتاج والحوكمة.

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.