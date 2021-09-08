منتدى مصر للتعاون الدولي يؤكد أهمية الشراكات متعددة الأطراف في التعافي من كورونا

دوت الخليج – أكد المشاركون في الجلسة الأولى من فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي عقدت تحت عنوان: “دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19″، أن جائحة كورونا تسببت في تحديات غير مسبوقة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، كانت لها آثار سلبية على العمل التنموي.

ودعا المشاركون إلى ضرورة العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة لتحقيق التعافي المرن والمستدام من التداعيات التي خلفتها الجائحة، لا سيما أن تحدياتها لا تزال تتزايد، وأكدوا أهمية التعاون متعدد الأطراف في جهود التعافي من جائحة كورونا من خلال المناقشات بين القادة وصانعي القرار من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومؤسسات التمويل الدولية.

وتوافق المشاركون في الجلسة الحوارية التي أدارها مانوس كراني، مقدم البرامج بشبكة بلومبرج الإخبارية، وضمت متحدثين رفيعي المستوى، على ضرورة استخدام التمويل الإنمائي لحشد الموارد، وأشاروا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويخلق ازدهارًا مشتركًا للمجتمع الدولي.

ولفت المشاركون إلى أهمية وضرورة تعزيز عملية تبادل المعرفة ومشاركة التجارب الناجحة كواحدة من أهم الآليات لخلق تعاون دولي فعال وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العالم في حاجة للعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل إعادة البناء بشكل أكثر فاعلية، والتصدي للتداعيات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأوضحت أن التجارب التنموية الناجحة بين الدول يأتي بين أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التكامل في الجهود التنموية.

وقالت المشاط إن مواصلة التصدي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك، وأن أهداف التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها إلا بالعمل الجماعي الذي يتطلب الأطراف الأطراف ذات الصلة بما يضمن تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى اقتصاد شامل وأخضر ويتوافق مع الأهداف الأممية.

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر من الدول القليلة التي حققت نموًا رغم تداعيات كورونا

وأشاد بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بما حققته مصر من نجاحات وإصلاحات على صعيد مختلف القطاعات الإقتصادية.

وأشار إلى أن مصر من الدول الناشئة القليلة التي حققت نموا إقتصاديا فاق 3% رغم تداعيات أزمة تفشي جائحة كورونا.

وقال براندي: “إننا نعمل ونتشارك مع مصر في الجهود من أجل تقليل الفجوة بين الجنسين، وزيادة النساء في القوى العاملة وتقليل الفجوة في الأجور وتحسينها”.

نائب رئيس وزراء ناميبيا: كورونا فاقمت من التحديات القائمة وعززت الحاجة للتعاون متعدد الأطراف

من ناحيتها، قالت نيتومبو ناندي ندايتواه، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية بدولة ناميبيا، إن الجائحة أضافت للتحديات القائمة مزيدا من الصعوبات ودعت إلى ضرورة العمل على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة حتى يشعر العالم أنه قد تعافي.

وأضافت: “إذا كان لنا تحليل لدور منطقة التجارة الإفريقية سنجد دورا لابد أن تلعبه الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وفي تجربتنا لتوفير لقاح كورونا كان هناك نموذج للتعاون مع كل الأطراف وخاصة بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن “ذلك لا يحقق العدالة ولم ننجح حتى الآن إلا في تطعيم 10% من السكان وأنه كان ضروريا تنفيذ اتفاقية باريس بشراكة واحدة ومسئوليات متعددة وضرورة تسريع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق المساواة من أجل تسريع التعافي من كورونا”.

وأكدت أن هناك دورا هاما للمرأة والشباب وعلينا ضرورة المناقشات الواسعة للمؤسسات الدولية والمحلية لدمج المرأة والشباب وتحقيق دورهما في التعافي من كوفيد 19.

وزير الاقتصاد الكاميروني: إفريقيا وضعت نهجًا لتعزيز التعاون المشترك من خلال منطقة التجارة

وقال الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية الكاميروني، إن الحكومات بذلت جهدًا لمواجهة التحديات، إلا أننا نحتاج للمزيد من أجل مواجهة جائحة كورونا.

وشدد على ضرورة إدراك المجتمع الدولي أهمية العمل المشتركة والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات.

وأكد أن إفريقيا وضعت برنامج عمل عبر منطقة التجارة الإفريقية وهذا النهج لتعددية الأطراف من خلال التعاون بين الحكومات ومؤسسات التعاون الدولي والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن تعددية الأطراف لكي تكون أكثر قوة لابد أن تتواكب مع اعادة التفكير في استراتيجيات التنمية عالميا بعد تأثرها بالحروب والإرهاب والأوبئة التي أظهرت هشاشة الاقتصاديات العالمية.

كما دعا إلى الاهتمام بالتصنيع وخلق إئتلاف عالمي لمواجهة الكوارث العالمية وتشجيع القطاع القطاع بما يؤدي لتحقيق زيادة في الاستثمارات.

وكيكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، إنه لا يوجد فرد بمأمن من تحديات وصعوبات كورونا إلا إذا كان الجميع بمأمن ولابد من إتاحة جميع اللقاحات للجميع لذلك كان التحرك الواسع والكبير من أجل الاعداد للتلقيح ضد الإصابة بكوفيد 19وتدريب العاملين.

وأشادت بتجربة تطوير التعليم في مصر وقالت إن ما اضطلعت به مصر أسهم في الابتعاد عن التلقين والذهاب لبنوك أسئلة ونظم جديدة للامتحانات.

البنك الإفريقي للتنمية: مصر لديها قصص نجاح في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص

من جانبه، قال سولومون كواينور، نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للقطاع الخاص والبنية التحتية، إنه إذا لم يحصل العالم وإفريقيا على اللقاح ولن ينجح العالم في ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا التي هي في حاجة إلى تلقيح مواطنيها وأن الأمر الذي يميز القارة الإفريقية وجود منطقة للتجارة الحرة وناتج محلي ضخم بقيمة 3.4 تريليون دولار، كما أن هناك عددا لا نهائيا من السكان يحتاجون إلى ضرورة تشجيع وجذب الاستثمار.

وشدد على ضرورة تحسين النقل والكهرباء باعتبارها عناصر ضرورية من أساسيات الإنتاج وتحدث بتقدير شديد عن التعاون مع مصر وما شاهده خلال زيارته لمصر وخاصة في مصنع فاكسيرا الذي يقوم بإنتاج لقاح.

وأضاف: “أعتقد أننا نحتاج المزيد من التعاون، وبحثت في مصر دور القطاع الخاص وهناك أمثلة ناجحة مثل مشروع فاكسيرا، ويمكن أن ننقله إلى إفريقيا وأضاف أن هناك أمثلة أخرى لقصص نجاح بمصر والسنغال يمكن تعميها في القارة الإفريقية، وقال: “لابد من التنافسية في الحصول على التمويل، وتقليل التكلفة.

وشهد المنتدى، الذي انطلق صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.