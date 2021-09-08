التفاصيل الكاملة وحصص المشاركين في قرض أركان بالم

أمنية إبراهيم – وقع تحالف مصرفي يضم 5 بنوك، بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات EBE بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمنسق العام ووكيل التمويل وكيل الضمان، عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه، لصالح شركة أركان بالم للاستثمار العقاري، بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من مشروع 205 أفدنة بالشيخ زايد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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