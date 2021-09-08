مال وأعمال

التفاصيل الكاملة وحصص المشاركين في قرض أركان بالم

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أمنية إبراهيم – وقع تحالف مصرفي يضم 5 بنوك، بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات EBE بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمنسق العام ووكيل التمويل وكيل الضمان، عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه، لصالح شركة أركان بالم للاستثمار العقاري، بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من مشروع 205 أفدنة بالشيخ زايد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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