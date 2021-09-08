محمد معيط: وزارة المالية تخطط لطرح صكوك بنحو مليار دولار

إسلام فضل – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تخطط لطرح صكوك في حدود مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف معيط، في تصريحات على هامش فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تحديد قيمة الطرح على وجه التحديد حتى الآن.

وتابع: “لا نسعي طرح مبالغ كبيرة لحين امتلاك الخبرة الكافية”.

وقال معيط إن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملات المحلية والأجنبية، وإنهاء إجراءات تأسيس شركة التصكيك، وأخذ رأي اللجنة الشرعية.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين

وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد صرح في أغسطس، بأن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.