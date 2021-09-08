وزير المالية: الحكومة تستهدف استئناف برنامج الطروحات بنهاية العام

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إسلام فضل – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف استئناف برنامج الطروحات بنهاية العام الجاري.
وأضاف معيط، في تصريحات على هامش فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي اليوم الأربعاء، أنه جارٍ التجهيز لطرح أكثر من شركة مع مراعاة التنوع في القطاعات التي تنتمي إليها.
وكان وزير المالية قد كشف لجريدة دوت الخليج، منتصف أغسطس، عن اجتماع مطلع شهر سبتمبر المقبل للجنة الوزارية لإدارة طروحات الشركات الحكومية في إطار السعي لاستئناف البرنامج في أقرب وقت.
وأشار إلى أن اللجنة تجتمع بصفة دورية منتظمة خلال هذه المرحلة بواقع اجتماع أو اجتماعين شهريا؛ بهدف إنجاز طرح قريب، مع الأخذ في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار المشاركة في إدارة البرنامج على صعيد اختيار التوقيت الأنسب والأسلوب الأفضل للتنفيذ.
وأوضح معيط أن اللجنة الوزارية عقدت اجتماعين خلال الفترة الأخيرة.
وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد صرحت صباح اليوم، لوكالة “بلومبرج”، بأن مصر تعتزم استئناف برنامج الطروحات الحكومية المتعثر لإدراج أو بيع حصص إضافية في أكثر من 20 شركة حكومية بحلول نهاية العام.
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