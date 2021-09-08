طاقة عربية تحصل على تسهيل ائتماني بقيمة 10 ملايين دولار

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إسلام فضل – قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، إنها حصلت الأسبوع الماضي على تسهيل ائتماني بقيمة 10 ملايين دولار من أحد البنوك الخارجية.
وأضافت كفافي، في كلمتها بختام جلسات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولي، بعنوان حوار مع القطاع الخاص- نحو شراكات شاملة وفعالة، أن طاقة عربية حصلت على القرض لتوسيع أعمال الشركة في مجال الطاقة المتجددة داخل القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الحكومة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى دخول عدد من المشروعات الكبرى في السوق المصرية؛ تمويلا من المؤسسات المالية الكبرى التي تتعامل مع مصر بشكل مستمر.
وأوضحت أن الأوضاع في مصر استقرت بشكل وأضح عن الفترات الماضية، ولذلك يجب توجه ضخ تمويلات من المؤسسات المالية الفترة الراهنة.
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