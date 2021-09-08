- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
إسلام فضل – قال أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في نمو القطاعات الاقتصادية على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف السويدي، في الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولى، تحت عنوان “حوار مع القطاع الخاص- نحو شراكة شاملة وفعالة”، أن قطاعات الكهرباء والنقل والزراعة، أبرز القطاعات التي شهدت طفرة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إنشاء 24 جامعة خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أنه في ظل توافر التمويل اللازم للمشروعات الكبرى كالموانئ ومجمع بنبان على سبيل المثال، فإن هذه التمويلات تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي “مما ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق الاستقرار السياسي”.
ونوه إلى أن بعض دول القارة الإفريقية يعاني من صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لإقامة مشروعاتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السويدي: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في نمو القطاعات الاقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.