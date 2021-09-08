السويدي: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في نمو القطاعات الاقتصادية

إسلام فضل – قال أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في نمو القطاعات الاقتصادية على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأضاف السويدي، في الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولى، تحت عنوان “حوار مع القطاع الخاص- نحو شراكة شاملة وفعالة”، أن قطاعات الكهرباء والنقل والزراعة، أبرز القطاعات التي شهدت طفرة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إنشاء 24 جامعة خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أنه في ظل توافر التمويل اللازم للمشروعات الكبرى كالموانئ ومجمع بنبان على سبيل المثال، فإن هذه التمويلات تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي “مما ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق الاستقرار السياسي”.

ونوه إلى أن بعض دول القارة الإفريقية يعاني من صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لإقامة مشروعاتها.