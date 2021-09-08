مال وأعمال

الوليد بن طلال يبيع نصف حصته في فور سيزونز إلى بيل جيتس

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وكالات – وقعت إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة اتفاقية نهائية ملزمه لبيع نصف حصتها في شركة فنادق فور سيزونز (بواقع 23.75% من أصل 47.50%) إلى شركة تابعة لشريكها الاستراتيجي كاسكيد الاستثمارية، التابعة للملياردير بيل جيتس.

وجرى تقييم شركة فنادق فور سيزونز بنحو 37.5 مليار ريال سعودي ما يعادل 10 مليارات دولار، لتبلغ قيمة الصفقة نحو 8.3 مليار ريال سعودي وفقا لبيان الشركة.

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ويمتك الملياردير السعودي الوليد بن طلال نحو 95% من أسهم شركة المملكة القابضة.

وتوقعت المملكة القابضة أن تحقق أرباحا فورية قبل الضرائب نحو 5.8 مليار ريال سعودي، والانتهاء من الصفقة خلال شهر يناير من عام 2022، في حال عدم ممانعة هيئة الاحتكار.

وأشارت الشركة أنها ستستمر عبر شركة تابعة لها في امتلاك حصة قدرها 23.75% في شركة فنادق فور سيزونز بعد الانتهاء من الصفقة مع الابقاء على ممثلي شركة المملكة القابضة في مجلس إدارة الشركة.

ومنذ عام 2007، أصبحت شركة فنادق فور سيزونز مملوكة ملكية خاصة لشركة المملكة القابضة، وشركة تابعة لمجموعة Cascade Investments التابعة لـ بيل جيتس, والمؤسس Isadore Sharp.

وتدير شركة فنادق Four Seasons عدد 121 فندقًا ومنتجعًا و 46 عقارًا سكنيًا في 47 دولة ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف.

ويرتبط اسم شركة المملكة القابضة بعالم الفنادق الفخمة والإدارة الفندقية؛ حيث تستحوذ الشركة على حصص ومصالح كبرى في عقارات ضخمة كفندق جـورج الخامس (George V) في باريس وفندق Savoy في لندن وإدارة فندق The Plaza في نيويورك عن طريق شركة فيرمونت Fairmont.

وتشمل الاستثمارات الفندقية العالمية لشركة المملكة القابضة فنادق Four Seasons، ومجموعـة Accor والتى تتضمن Fairmont، Raffles، Movenpick، Swissotel، Sofitel.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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