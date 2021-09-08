بكر بهجت – قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن التوجيه الرئاسي بحظر بيع المشروعات العقارية إلا بعد بناء 30% منها، يستهدف في المقام الأول ضمان جدية المطورين والحفاظ على حقوق العملاء. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد عباس: الإسكان تدرس بعناية جميع مقترحات بناء 30% من المشروعات قبل التسويق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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