مطورون يعرضون 4 محاور لتطبيق قرار بناء 30% من المشروعات قبل التسويق

بكر بهجت – استعرض مطورون عقاريون رؤيتهم بشأن التوجيهات الرئاسية بمنع طرح المشروعات أو الإعلان عنها إلا بعد بناء 30% منها، وذلك في أول لقاء مع وزارة الإسكان ممثلة في المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها إنفستجيت اليوم تحت عنوان «عوامل انتعاش سوق العقارات المصرية».

ضمت الجلسة: هشام الدناصوري، رئيس مجلس إدارة شركة جميرا إيجيبت للاستثمار العقاري، ونادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقاري، والمهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، والمهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقاري.

كما شارك في المناقشات: نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة كيه في أر دي، والمهندس وليد مختار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيوان العقارية، والمهندس هشام موسى، العضو المنتدب لشركة روك – ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، وآسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، والدكتور تامر عرفان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية.

وركز المطورون في مناقشاتهم على 4 محاور رئيسية، تمثل أولها في: ضرورة تنظيم السوق العقارية قبل البدء في إقرار تلك الإجراءات، والمحور الثاني: إقرار تلك الإجراءات على مراحل مع إدخال الأراضي وما يتم سداده من قيمتها كضمانات لحقوق العملاء، والثالث هو إنشاء صندوق ضمان تابع لاتحاد المطورين فور تأسيسه يقوم بإصدار الضمانات والحساب البنكي المشترك وخيار وثيقة التأمين.

وتمثل المحور الرابع، الذي تركزت حوله المناقشات، في: إدخال القطاع المصرفي إلى المنظومة وزيادة دوره في توفير تمويلات للمطورين بأسعار فائدة مخفضة.