طارق عامر يؤكد اهتمام مصر بالشراكة مع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية

دوت الخليج – استضافت وزارة الخارجية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري المصري، في لقاء مع سفراء مصر المنقولين للعمل رؤساء لبعثاتنا التمثيلية بالخارج، بحضور السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش.

وبحسب بيان صحفي، يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية على التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري ومختلف مؤسسات الدولة المعنية لدعم الدور الذي تضطلع به سفارات وقنصليات مصر في الخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التعريف بالتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، وما ترتب عليها من استقرار مالي كان محل إشادة من المؤسسات المالية والتمويلية العالمية.

وتناول محافظ البنك المركزي المصري الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة خاصة فيما يتعلق بضغط النفقات، والالتزام بضبط الإنفاق الحكومي، ومعالجة الاختلال في سعر الصرف، وتحرير سعر الصرف، وتطوير آليات سوق الصادرات وسوق المال، وهو ما مكَّن الاقتصاد المصري من مواجهة العديد من التحديات بما في ذلك استيعاب تداعيات جائحة كورونا.

كما استعرض محافظ البنك المركزي المصري الاهتمام الذي توليه مصر لإقامة شراكات مع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية والتي أصبحت مطمئنة لمؤشرات الاقتصاد المصري على ضوء ما تحقق من نجاح اقتصادي.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أهمية التنسيق بين البنك ووزارة الخارجية، شارحًا الموضوعات التي يمكن للسفراء دعم جهود البنك فيها، مؤكدًا استعداد البنك المركزي المصري دعم جهود وزارة الخارجية في الترويج لجذب الاستثمارات المباشرة إلى مصر وكذلك فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وجرى الاتفاق على إنشاء آلية متابعة لتنفيذ ما تم مناقشته خلال الاجتماع خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للمقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري كأحد أهم الأسواق الناشئة.