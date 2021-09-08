وزير المالية: نبحث تسوية مشكلات فنية للانضمام إلى المقاصة الأوروبية في الأشهر المقبلة

وكالات – قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن مصر ما زالت تبحث بعض المشكلات الفنية لتجعل دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية، وهو هدف تتوقع تحقيقه في غضون بضعة أشهر لكن ليس بحلول موعد مبكر مستهدف في نوفمبر.

ووقعت مصر اتفاقا للربط عبر الحدود مع يوروكلير، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية في 2019.

ومن شأن تلك التحركات أن تتيح الدين المحلي المصري أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت الحكومة إنها تتوقع الانتهاء من العملية بحلول نوفمبر، لكن معيط قال إنه من المرجح حدوث تأخير.

وقال وزير المالية على هامش مؤتمر في القاهرة: “دعني أقول إننا انتهينا من أكثر من 95% من المتطلبات، ونأمل أن تتم تسوية الأمر في الأشهر القليلة المقبلة، ربما يكون في مارس من العام القادم، لست متأكدا”.

ومصر أيضا قيد مراجعة للانضمام إلى مؤشر جيه.بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة في إدراج قد يرفع أسواقها للسندات بالعملة المحلية.

وقال معيط إنه من المقرر أن تشارك الحكومة في مباحثات تعقد بالفيديو بشأن نتيجة العملية للانضمام إلى المؤشر في منتصف سبتمبر.