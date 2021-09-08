منظمة الصحة العالمية تجدد دعوتها لزيادة شحنات لقاحات كورونا للدول الأكثر فقرا

وكالات – قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن الدول ذات الدخل المنخفض مستعدة لإدارة حملات تطعيم فعالة ضد كورونا وإنه أصبح الآن على الشركات المصنعة للقاحات والدول الغنية تقديم الجرعات التي تعهدت بها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية اليوم الأربعاء إن نحو 80% من 5.5 مليار جرعة لقاح استخدمت في العالم ذهبت للدول الغنية.

وأضاف تيدروس “سمعنا مبررات من الشركات المصنعة وبعض الدول الغنية بشأن عدم قدرة الدول منخفضة الدخل على استيعاب اللقاحات”، وتابع أن كل الدول ذات الدخل المنخفض تقريبا أظهرت قدرتها على إدارة حملات تطعيم على نطاق واسع لشلل الأطفال والحصبة وأمراض أخرى.

وقال “نظرا لأن الشركات المصنعة أعطت أولوية للصفقات الثنائية مع الدول الغنية الراغبة في دفع أعلى سعر، أو أنها ملتزمة قانونا بالوفاء بصفقات أبرمتها معها، فقد حُرمت الدول منخفضة الدخل من الوسائل اللازمة لحماية شعوبها”.

وحددت منظمة الصحة العالمية هدفا لتمكين كل دولة من تطعيم ما لا يقل عن 40% من السكان بحلول نهاية هذا العام.

وقال تيدروس إنه يجب زيادة عمليات تسليم اللقاحات للدول الفقيرة لتحقيق ذلك الهدف.