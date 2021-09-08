مال وأعمال

تسلا تعتزم البدء في تداول الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين

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وكالات – تبحث شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية عن موظفين لقسم تداول الطاقة لدعم مشاريعها للبطاريات ومشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وفقا للموقع الإلكتروني للشركة ومنشور لموظف على موقع التوظيف LinkedIn.

وكتب جوليان لامي، الذي يصف نفسه بأنه مهندس أول تحسين البرمجيات: “أكون فريقا جديدا في Tesla يركز على تداول الطاقة وعمليات السوق”.

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ونشر لامي وصفا وظيفيا لوظيفة محلل أول لتداول الطاقة سيعمل من بالو التو في ولاية كاليفورنيا، في منشوره على LinkedIn.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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