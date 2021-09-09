مال وأعمال

وول ستريت تغلق منخفضة بفعل ضغوط من شركات التكنولوجيا الكبرى

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وكالات – أغلقت وول ستريت على انخفاض، يوم الأربعاء؛ إذ تأثرت سلبا بفعل مخاوف من أن السلالة دلتا من فيروس كورونا قد تعرقل التعافي الاقتصادي وجراء الضبابية حيال الموعد المحتمل لتراجع الفدرالي عن سياساته التيسيرية.

ونزلت أسهم apple و facebook نحو 1% بعد أن ساعدت في دفع المؤشر ناسداك إلى مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

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وساهم تراجع أسهم الشركتين العملاقتين أكثر من أي شركة أخرى في انخفاض المؤشر ستاندرد آند بورز خلال الجلسة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أقل من 1% عن مستويات إغلاقه القياسية المرتفعة التي بلغها الخميس الماضي، ويظل مرتفعا 20 %منذ بداية العام بدعم من السياسة النقدية التيسيرية للفيدرالي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.2% ليغلق عند 35031.07 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.13% إلى 4514.07 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.57% إلى 15286.64 نقطة.

وانخفض سهم عملاق المدفوعات الأمريكي paypal بنحو 2.7% بعد أن قالت إنها ستشتري شركة المدفوعات اليابانية بيدي التي تعمل بنظام اشتر الآن وادفع لاحقا مقابل 2.7 مليار دولار في صفقة نقدية إلى حد كبير.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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