مال وأعمال

سوناطراك تحقق إيرادات بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية أغسطس

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روسيا اليوم – حققت شركة النفط والغاز الجزائرية “سوناطراك” إيرادات بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، وهو مستوى يعادل إيرادات العام 2020 ككل.

وقال المدير العام للشركة توفيق حكار: “حققت شركة سوناطراك حتى شهر أغسطس 20 مليار دولار من المداخيل، وهذا ما يعادل جل مداخيل السنة الماضية 2020”.

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وتوقع مدير شركة “سوناطراك”، أن تنهي الشركة الجزائرية العام الجاري بعائدات تبلغ ما بين 30 و33 مليار دولار، وفقا لبيان صدر عن الشركة.

وأشار البيان إلى أن مستوى العائدات مرتبط بالسوق النفطية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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