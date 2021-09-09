معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 5.7% في أغسطس

– أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7 بالمئة في أغسطس من 5.4 بالمئة في يوليو على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات أن التضخم تباطأ إلى 0.1 بالمئة في أغسطس من 0.9 في المئة في يوليو.