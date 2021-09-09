ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.8% خلال أغسطس

شينخوا _ أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

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