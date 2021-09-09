سمو للاستشارات تقلص حصتها في المتحدة للإسكان إلى 4.18%

رنا ممدوح _ قلصت شركة سمو للاستشارات حصتها في رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير لتصبح 4.95% بدلا من 4.18%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سمو للاستشارات باعت 2.123 مليون سهم من أسهم المتحدة للإسكان مقابل 13.712 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 6.459 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي : – بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 33.407% – وادي للاستشارات 3.078% – الحصن للاستشارات 3.06% – بي اف ايه للاستشارات 0.56% – اساسات للاستثمار العقاري 0.002%

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