اسكوم تحقق 36.3 مليون جنيه خسائر مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الخسائر المجمعة لشركة أسيك للتعدين – اسكوم خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 36.256 مليون جنيه بدلا من 58.142 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 467.766 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 386.871 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة إلى 333.168 مليون جنيه مقابل 302.245 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 134.598 مليون جنيه، مقابل 84.626 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له خلال عام 2020.

وتراجعت خسائر التشغيل خلال نفس الفترة إلى 5.511 مليون جنيه مقابل 24.912 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت اسكوم إلى الربحية محققة صافي بعد الضرائب بقيمة 12.041 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 44.324 مليون جنيه خسائر الفترة المقارنة.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 154.892 مليون جنيه، مقابل 182.788 مليون جنيه بالفترة المناظرة العام الماضي.