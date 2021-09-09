رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كونتكت المالية القابضة المنعقدة أمس على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التعديل يقضي بإضافة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب لغرض الشركة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت في 25 أغسطس الماضي عن موافقتها لنشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة كونتكت المالية القابضة بشأن قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة لتعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمومية كونتكت المالية القابضة توافق على إضافة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب لغرض الشركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.