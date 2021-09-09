مال وأعمال

عمومية كونتكت المالية القابضة توافق على إضافة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب لغرض الشركة

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رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كونتكت المالية القابضة المنعقدة أمس على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التعديل يقضي بإضافة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب لغرض الشركة.

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وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت في 25 أغسطس الماضي عن موافقتها لنشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة كونتكت المالية القابضة بشأن قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة لتعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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