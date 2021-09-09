سي ان بي سي: أدنوك للحفر تسعى لجمع ما يقارب مليار دولار من طرح أولي

قال مصدران مصرفيان لسي ان بي سي عربية، إن شركة أدنوك للحفر الإماراتية تسعى لجمع ما بين 750 مليون دولار إلى نحو مليار دولار من طرح أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي ينتظر أن يبدأ الاكتتاب فيه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت أدنوك للحفر عن نيتها طرح حصة بنحو 7.5% من الشركة من خلال طرح 1.2 مليار سهم تخصص منها 90% للمؤسسات ونحو 10% للأفراد.

وأضاف المصدر أن ارتفاع الإقبال من قبل المستثمرين قد يدفع أدنوك لزيادة الحصة المطروحة.

فيما قال مصدر مصرفي آخر أن أدنوك منفتحة على استخدام خيار يتعلق بزيادة الحصة المطروحة.

ووفقا لما ذكره المصدرلـ CNBCعربية فإن الحصة المباعة بالكامل مملوكة لأدنوك إذ تمتلك بيكر هيوز نحو 5% من الشركة وهي حصة غير معروضة للبيع.