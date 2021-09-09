أسعار النفط تحافظ على مكاسبها مع استمرار تأثير إعصار إيدا على الإمدادات الأمريكية

– صعدت أسعار النفط لثاني جلسة اليوم الخميس، معوضا خسائر تكبدها في وقت سابق من الجلسة إذ تلقت السوق دعما من انخفاض الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار إيدا.

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش زاد خام برنت 26 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 72.86 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 69.42 دولار للبرميل.

وظل نحو 77 بالمئة من إنتاج الخليج الأمريكي متوقفا يوم الثلاثاء أي ما يعادل نحو 1.4 مليون برميل يوميا. وفقدت السوق نحو 17.5 مليون برميل نفط حتى الآن.

وتمثل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17 بالمئة من إنتاج الخام الأمريكي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إنه من المتوقع تراجع إنتاج الخام الأمريكي 200 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.8 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن الإعصار إيدا سيكون سببا في انخفاض أكبر من توقعات سابقة بتراجع الإنتاج 160 ألف برميل يوميا.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا أمس الأربعاء بعدما أوقف محتجون صادرات النفط من ميناءي السدرة ورأس لانوف الليبييين وفقا لما قاله مهندسان في الميناءين، بيد أن مهندسين آخرين قالوا إن الإنتاج في الحقول التي تمد المرفأين لم تتأثر.