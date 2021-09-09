البورصة تتراجع 0.29% بداية التعاملات بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29%، ليتداول عند مستوى 11102 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.58%، ليتداول عند مستوى 46.48 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.42% و 0.37% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 70.378 مليون جنيه على 139 شركة من خلال 3.243 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 51 شركة مقابل ارتفاع 15 بينما لم تتغير أسعار 74.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.072 مليون جنيه، منها 1.038 مليون جنيه للمؤسسات، و33.764 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 74.950 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.622 مليون جنيه، مقابل 1.547 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.147 مليون جنيه، منها 585.112 ألف جنيه للمؤسسات، و562.122 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العامة لصناعة الورق – راكتا 12.92 13.52 4.64 سماد مصر – ايجيفرت 12.73 13.02 2.28 مصر للألومنيوم 26.55 27.15 2.26 مطاحن مصر الوسطى 30.74 31.2 1.5 الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 9.41 9.55 1.49

الأسهم الأكثر انخفاضا