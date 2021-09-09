الأمل للسيارات ترفع أسعار بي واي دي ولادا حتى 3 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار السيارات زيادات متتالية؛ بدأت تحديدا في نهاية أغسطس الماضي بوتيرة سريعة لتواصل صداها في سبتمبر الجاري عبر رفع عدد واسع من الوكلاء المحليين القيم السعرية للعلامات التجارية التي يديرون عملياتها في السوق المصري.

ورفعت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج في مصر، أسعار كل من بي واي دي F3 ولادا جرانتا موديلات 2022 ، بقيم تراوحت بين 2000 و 3000 جنيه.

بي واى دي F3 موديل 2022

باتت تباع الفئة القياسية M/T 1.5)) من بي واى دي F3 بنحو 183 ألف جنيه، في مقابل 180 ألف جنيه، أما الفئة الثانية (A/T 1.5 )جاءت بسعر 203 آلاف جنيه، مقارنة مع 200 ألف جنيه في السابق قبل الزيادة.

وينتمى طراز BYD F3 لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، وزود بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من خمس سرعات.

لادا جرانتا موديل 2022

وحددت “الأمل” سعر الفئة الأولى M/T A/C 1.6))من السيارة الروسية المجمعة محليا بنحو 160 ألف جنيه، بدلا من 158 ألف جنيه، وقفزت أسعار الفئة الثانية (A/T 1.6) إلى 180 ألف جنيه، في مقابل 178 ألف جنيه، ليرتفعا 2000 جنيه.

أما الفئة الثالثة (A/T LB 1.6) تم تسويقها بسعر جديد 188 ألف جنيه بعدما كانت بقيمة 185 ألف جنيه بزيادة 3 آلاف جنيه.

ينتمي طراز جرانتا لفئة السيارات السيدان العائلية، وجاءت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة مكون من 4 سرعات.