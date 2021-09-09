النساجون الشرقيون: 7.5% متوسط نسبة المساندة التصديرية للشركة بالمرحلة الأولى من البرنامج الجديد

رنا ممدوح _ أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن قيمة المساندة التصديرية التي ستحصل عليها وفق البرنامج الجديد الذي تم الإعلان عن تطبيقه، مشيرة إلى أن متوسط دعم الصادرات للشركة بالمرحلة الأولى سيصل إلى 7.5%، وفي المرحلة الثانية ستصل النسبة إلى 11%.

وقالت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، إنه يتم إضافة نسب إضافية على نسبة المساندة الأساسية على النحو التالي :-

1- تضاف نسبة 50% على نسبة المساندة الأساسية لعدة دول وأهمها: روسيا، الصين، هونج كونج، دول أمريكا الجنوبية وكندا، علما بأن صادرات الشركة إلى روسيا والصين وآسيا تمثل 4% من مجمل صادرات الشركة.

2- تضاف نسبة 50% على نسبة المساندة الأساسية للدول الأفريقية اعتبارا من مشحونات 1 يوليو الماضي حتى مشحونات 30 يونيو 2022، علما بأن الصادرات إلى افريقيا تمثل 1% من مجمل صادرات الشركة بالإضافة يتم تطبيق مساندة تصل إلى 80% من تكلفة النقل إلى أفريقيا إعتبارا من 1 يوليو الماضي حتى مشحونات 30 يونيو 2022.

3- في حالة زيادة الصادرات لدى الشركة بنسبة 25% سنويا فأكثر يضاف 25% على إجمالي قيمة المساندة المستحقة، في حالة زيادة الصادرات لدى الشركة بنسبة تزيد عن 15% سنويا حتى أقل من 25% يضاف 20% على إجمالي قيمة المساندة المستحقة، علما بأن صادرات الشركة ارتفعت بنسبة 32% في السنة المالية 20/21 مقارنة بالسنة المالية 19/20.

4- يتم إضافة نسبة 2% على النسب الأساسية في حالة وجود علامة تجارية على المنتج المصدر.

5- بالإضافة إلى تطبيق مساندة على تكلة النقل بعض الأسواق المستهدفة، علما أن 50% من الشحن FOB و50% CIF .

وبحسب البيان، يتم تنفيذ البرنامج اعتبارا من مشحونات 1 يوليو 2020 إلى 30 يونيو 2023 على النحو التالي :-