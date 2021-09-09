الليرة التركية تتراجع 0.5% إلى 8.51 مقابل الدولار.. والتضخم يواصل الارتفاع

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وكالات _ واصلت الليرة التركية التراجع لليوم الثالث، بعد إعلان البنك المركزي المصري تحويل تركيز سياسته إلى التضخم الأساسي، ما أثار تكهنات بخفض أسعار الفائدة.
وانخفضت الليرة بنسبة 0.5 في المائة إلى 8.5188 ليرة لكل دولار، مسجلة أكبر تراجع بين عملات الأسواق الناشئة.
كما تراجعت السندات والأسهم المحلية.
وواصل التضخم العام في تركيا الارتفاع للشهر الثالث في أغسطس إلى 19.25 في المائة على أساس سنوي، مقابل 18.95 في يوليو.
ويبقي البنك المركزي المصري الفائدة الرئيسية عند 19 في المائة منذ مارس.
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