المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويقرر إبطاء وتيرة شراء السندات

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وكالات _ أعلن البنك المركزي المصري الأوروبي، إنه سيخفض بشكل طفيف مشترياته من السندات الطارئة خلال الربع القادم، متخذًا خطوة رمزية نحو تقليص المساعدة الاقتصادية الطارئة التي عززت الاقتصاد خلال جائحة كورونا.
كما أعلن المركزي الإبقاء على الفائدة عند الـ 0% دون تغيير وكذلك عدم تغيير نسبة الفائدة على الافتراض بحيث تثبت عند 0.5%.
وقال المركزي الأوروبي، إنه على استعداد لتغيير جميع أدواته حسب الحاجة لضمان بقاء التضخم مستقرًا عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.
وأضاف المركزي أنه يعتقد أنه يمكن الحفاظ على ظروف التمويل المواتية من خلال تباطؤ معدل شراء الأصول الصافية في إطار خطة حماية المستهلك على أساس تقييم مجمع لظروف التمويل وتوقعات التضخم.
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