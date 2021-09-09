البورصة تتراجع إلى 11056 نقطة .. وسهم CIB يفقد 1.65%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.71%، وأغلق عند مستوى 11056 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.65%، وأغلق عند مستوى 45.98 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.63% و 1.35% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.198.339 مليار جنيه على 194 شركة من خلال 41.928 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 139 شركة مقابل ارتفاع 29 بينما لم تتغير أسعار 26.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 44.904 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 64.017 مليون جنيه، مقابل 19.112 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 24.616 مليون جنيه، منها 16.422 مليون جنيه للمؤسسات، و8.193 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 20.288 مليون جنيه، منها 18.270 مليون جنيه للمؤسسات، و2.018 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 66.12 71.99 8.88 مصر بني سويف للأسمنت 21.83 23.4 7.19 مصر للأسمنت- قنا 17.16 18.35 6.93 الشرقية – ايسترن كومباني 11.8 12.6 6.78 العبور للاستثمار العقاري 38.45 40.11 4.32

الأسهم الأكثر انخفاضا