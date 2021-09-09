مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأقل مستوى في 18 شهرا

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– تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 18 شهرا، مما يوفر المزيد من الأدلة على أن نقص العمالة وليس انخفاض الطلب عليها هو الذي أعاق نمو الوظائف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض 35 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 310 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر.

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وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما فرضت السلطات الإغلاق على الأنشطة غير الأساسية لإبطاء الموجة الأولى من فيروس كورونا.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا 335 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وانخفضت الطلبات عن ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل لكنها تظل فوق نطاق بين 200-250 ألف طلب الذي يعتبر متوافقا مع سوق عمل قوية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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