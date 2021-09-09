ارتفاع أسعار جميع طرازات سكودا بنحو 5 إلى 20 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم – أقرت شركة كيان إيجيبت، وكلاء سكودا وسيات في مصر، زيادات سعرية نالت من جميع طرازات العلامة التجارية سكودا موديلات 2021، وتراوحت الارتفاعات السعرية بين 5 إلى 20 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021

سعرت الفئة الأولى (A/T Ambition 1.4) من سكودا أوكتافيا بنحو 420 ألف جنيه، في مقابل 415 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.

وحددت الفئة الثانية ( A/T Style 1.4) بسعر جديد 480 ألف جنيه، بدلا من 475 ألف جنيه، بنفس مقدار الزيادة السابقة.

وقفزت أسعار الفئة الثالثة (A/T Style Pluse 1.4)إلى مستوى 520 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم بسعر قديم 500 ألف جنيه، لترتفع 20 ألف جنيه دفعة واحدة.

أما الفئة الرابعة (A/T RS 2.0) قدمت بنحو 670 ألف جنيه، مقابل 660 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

سكودا كاروك موديل 2021

وقدرت أسعار الفئة الأولى (A/T Ambition 1.4)من سكودا كاروك بنحو 520 ألف جنيه، في مقابل 515 ألف جنيه، بزيادة ثابتة 5 آلاف جنيه.

وسعرت الفئة الثانية (A/T Style 1.4) بنحو 595 ألف جنيه، بدلا من 590 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الثالثة (A/T Sportline 1.4) بسعر 605 آلاف جنيه، مقارنة مع 600 ألف جنيه في السابق.

سكودا سوبيرب موديل 2021

قدرت أسعار الفئة الأولى (A/T FL Dynamic 1.4) من السيارة سكودا سوبيرب بنحو 510 آلاف جنيه، في مقابل 505 آلاف جنيه، بزيادة موحدة 5 آلاف جنيه.

وصعدت أسعار الفئة الثانية (A/T FL Amibition 1.4) لتصل إلى مستوى 575 ألف جنيه، مقارنة مع 570 ألف جنيه.

وحددت الفئة الثالثة (A/T Sportline 1.4) بقيمة سعرية635 ألف جنيه، بدلا من 630 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار الفئة الرابعة (A/T Amibition Turbo 2.0) إلى 705 آلاف جنيه، بعدما كانت تسوق بنحو 700 ألف جنيه في السابق.

أما الفئة الخامسة (A/T Sport Performance 4WD 2.0)باتت بسعر835 ألف جنيه، في مقابل 830 ألف جنيه

سكودا كاميك موديل 2021

ارتفعت أسعار الفئة الأولى (A/T Ambition 1.6) من السيارة سكودا كاميك إلى مستوى 380 ألف جنيه، في مقابل 375 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه للفئتين.

وصعدت الفئة الثانية (A/T Style 1.6) إلى مستوى450 ألف جنيه، بدلا من 445 ألف جنيه.

سكودا سكالا موديل 2021

ووفقا للقائمة السعرية الجديدة، قفزت أسعار الفئة الثانية (A/T Ambition 1.6) لتصل إلى 430 ألف جنيه ، في مقابل 425 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه

في المقابل أبقت الشركة على أسعار الفئة الأولى (A/T Style 1.6) من سكودا سكالا، عند مستوى 360 ألف جنيه ، دون تغيير يذكر.

سكودا كودياك موديل 2021

قدمت الفئة الأولى (A/T Active 5 Seats 1.4) من سكودا كوديالك بنحو565 ألف جنيه، في مقابل 560ألف جنيه.

وسعرت الفئة الثانية (A/T Dynamic 7 Seats 1.4) بسعر 610 آلاف جنيه، بدلا من 605 آلاف جنيه.

وحددت أسعار الفئة الثالثة (A/T Ambition 7 Seats 1.4) بقيمة 690 ألف جنيه، مقارنة مع 685 ألف جنيه.

وقفزت الفئة الرابعة ( A/T Style 7 Seats 1.4) إلى مستوى 735 ألف جنيه، مقابل 730 ألف جنيه.

وصعدت الفئة الخامسة( A/T Sport line 7 Seats 1.4) لتباع بسعر جديد 770 ألف جنيه، بعدما كانت بنحو 765 ألف جنيه.

ووصل سعر الفئة السادسة (A/T L&K Special Edition 1.4)إلى 785 ألف جنيه، بدلا من 780 ألف جنيه.

أما الفئة السابعة الكاملة (A/T TSI AWD Sport Line 7 Seats 2.0) قدمت بقيمة سعرية جديدة880 ألف جنيه ، مقابل 875ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن شركة كيان إيجيبت كانت قد أقرت زيادات سعرية بقيمة 10 آلاف جنيه على جميع سيارات العلامة الاسبانية سيات باستثناء طراز ليون في أغسطس الماضي.