الرقابة المالية ترفض تظلم أبو العينين ضد قرارها بشأن شكوى رئيس القابضة المصرية الكويتيه وآخرون

رنا ممدوح _ رفضت الإدارة العامة للتظلمات بهيئة الرقابة المالية ، التظلم المقدم من محمد عبد الرحمن أبو العينين ضد الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان، إن المتظلم تقدم بتظلمه بموجب طلب أودعه بالإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات وقيد برقم 13 لسنة 2021 طلب في ختامه قبول تظلمه شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المتظلم منه الصادر بحفظ شكواه ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية وآخرون.

وأوضحت أن الشكوى بخصوص عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة القابضة المصرية الكويتية حتى نسبة 67.97% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الدلتا للتأمين بسعر 20 جنيه للسهم.