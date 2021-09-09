خلال تفقد المدينة.. وزير الإسكان يصدر قرارا باستبعاد رئيس جهاز المنصورة الجديدة

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا باستبعاد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وكذا بعض العاملين بجهاز المدينة، وذلك خلال زيارته التفقدية للمدينة.
كما أصدر وزير الإسكان، قراراً بتعيين المهندس ياسر عبدالحليم، رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وكلفه بالعمل على مدار الـ24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة في مواعيدها المحددة.
واجتمع الوزير، بشركات المقاولات، العاملة بالمشروعات المختلفة، بمدينة المنصورة الجديدة، مشددا عليهم ضرورة العمل على مدار اليوم، للانتهاء من تنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.
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