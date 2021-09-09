البورصة المصرية توافق على قيد شركة كاتليست بارتنرز كأمين حفظ

رنا ممدوح _ قررت لجنة العضوية في البورصة المصرية رقم 8 لسنة 2021 بجلستها المنعقدة بتاريخ اليوم قرار الموافقة على قبول قيد شركة كاتليست بارتنرز هولدنج (دلتا القابضة للاستثمارات المالية سابقاً) بسجل العضوية بالبورصة. وأوضحت البورصة في بيان، أنه تم قيد الشركة كأمين حفظ وفقاً لقواعد العضوية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم (156) لسنة 2014.

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